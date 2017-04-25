FCC показала фото Huawei Y3 2017

FCC (Федеральная Комиссия по Связи США) сертифицировала смартфон начального уровня Huawei Y3 версии 2017 года. Среди опубликованной документации имеются и фотографии модели.


Huawei Y3 2017 станет наследником Huawei Y3 II, вышедшего весной прошлого года. Его стоимость составила 120 долларов. За эти деньги предлагались 4,5-дюймовый дисплей, камеры на 2 и 5 Мп, процессор MediaTek MT6582M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Точные характеристики Huawei Y3 2017 пока неизвестны. Судя по фото, смартфон унаследует 4,5-дюймовый дисплей, поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет слот для карточек microSD, 3,5-мм разъем для наушников и порт microUSB.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Huawei

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