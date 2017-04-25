Meizu объявила о снижении цен на смартфоны в России

Китайская компания Meizu объявила о снижении цен в России для целого ряда смартфонов. По словам самой компании, удешевление коснулось самых популярных моделей — Meizu M3s Mini, M3 Note, PRO 6, MX6, M3E, M3 MAX, U20 и U10.





Как можно заметить, речь идет о прошлогодних моделях, компания вовсю готовится к обновлению модельного ряда. Снижение в некоторых случаях достигло 4 тысяч рублей.

В минувшие выходные Meizu открыла флагманский магазин в Москве и там на два дня в качестве временной скидки были установлены такие цены, как сейчас станут доступны на постоянной основе.



