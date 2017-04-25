Meizu объявила о снижении цен на смартфоны в России

Китайская компания Meizu объявила о снижении цен в России для целого ряда смартфонов. По словам самой компании, удешевление коснулось самых популярных моделей — Meizu M3s Mini, M3 Note, PRO 6, MX6, M3E, M3 MAX, U20 и U10.


Как можно заметить, речь идет о прошлогодних моделях, компания вовсю готовится к обновлению модельного ряда. Снижение в некоторых случаях достигло 4 тысяч рублей.

В минувшие выходные Meizu открыла флагманский магазин в Москве и там на два дня в качестве временной скидки были установлены такие цены, как сейчас станут доступны на постоянной основе.


Источник
Meizu
Теги
ANDROID Россия Meizu Pro 6 Meizu MX6 Meizu M3 Note Meizu M3s Mini Meizu M3E Meizu m3 Max Meizu U20 Meizu U10

Комментарии

Материалы по теме

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

YotaPhone 2 обновился до Android 6.0 Marshmallow

3 апреля

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Десятиядерный смартфон Meizu Pro 6 доступен для предзаказа в России

12 мая 2016

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября 2016

Металлический Meizu M5 Note поступил в продажу в России

18 апреля
Из рубрикиТелефоны
Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 выйдет в июне
FCC показала фото Huawei Y3 2017
Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 54
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42