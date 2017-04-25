Все три новых Google Pixel оснастят Snapdragon 835

Если верить Android Open Source Project, то все три новых Google Pixel 2017-го года будут оснащаться чипом Snapdragon 835. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, учитывая, что Snapdragon 835 по-прежнему является топовым SoC от Qualcomm.

Cледующее поколение смартфонов Google Pixel получит кодовые наименования Walleye (светлоперый судак) — наследник Pixel XL, Muskie (щука-маскинонг) — последователь Pixel и Taimen (лосось-таймень) — пока точно неизвестно, наследник ли это Nexus 6 или полноценный новый планшет. Отметим, что "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

На данный момент технических подробностей о следующих Pixel известно не слишком много. Но Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению, подтвердил, что смартфоны останутся топовыми и не скатятся в бюджетный сегмент.

Согласно более ранним слухам, смартфоны Google Pixel 2 получат защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Также ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.