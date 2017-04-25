Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

Китайская компания Xiaomi провела сегодня первую официальную презентацию в России. Среди всего прочего, компания объявила условия выпуска на российском рынке безрамочного Xiaomi Mi Mix.





Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября и долгое время продавался только в Китае. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.





Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.







Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.





В России выходит версия Xiaomi Mi Mix 18K в черном цвете с окантовкой камеры из 18-каратного золота. Она поставляется 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Рекомендованная розничная цена составляет 39 990 рублей. Старт продаж запланирован на 26 апреля.