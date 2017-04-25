ZTE представила 6-дюймовый смартфон на Android Nougat за $130

Компания ZTE представила в США смартфон Max XL. Это совсем недорогая модель с большим дисплеем и свежей версией операционной системы. Она будет продаваться через операторов Sprint, Virgin и Boost Mobile всего за $129,99.


Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Также можно отметить сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3990 мАч, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Sprint
Теги
смартфон ANDROID ZTE

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