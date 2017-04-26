Caviar выпускает iPhone 7 с георгиевской лентой и Сталиным

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, продолжает эпатировать публику. После освященной пасхальной серии Credo с молитвами и куполами, Caviar выпускает серию iPhone 7 к 9 мая — с георгиевской ленточкой, Сталиным, гербом СССР и орденом Победы.





В серию вошли три модели, все они получили заднюю панель с отделкой композитным ониксом с оранжевыми вкраплениями и позолотой, стилизованную под георгиевскую ленточку.

Модель Caviar iPhone 7 Forza Stalin несет также золоченый портрет Сталина и надпись "Ни шагу назад". Модель Caviar iPhone 7 Forza Army получила изображение ордена Победы и надпись "Красная Армия всех сильней". Caviar iPhone 7 Forza USSR отличается гербом СССР и надписью "Страна которая не сдается".

Устройства представлены ограниченной серией — каждая модель будет выпущена в количестве 72 экземпляров. На каждом смартфоне предустановлена песня «День Победы» Давида Тухманова в качестве рингтона. Стоимость смартфонов составляет 189 тысячи рублей при объеме памяти 32 ГБ, 204 тысячи за 128 ГБ и 219 тысяч за 256 ГБ. Цены на аналогичные iPhone 7 Plus стартуют от 204 тысяч рублей.