Смартфон Meizu E2 с четверной вспышкой представлен официально

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня в Китае свой новый смартфон Meizu E2, о котором ходили такие противоречивые слухи.





Напомним, утечки проставляли изображения и фотографии с разным дизайном камеры и вспышки на задней панели. Одно фото даже демонстрировало полное отсутствие вспышки, а другое изображение показывало вспышку, встроенную в антенную вставку.





Как оказалось, компания использовала именно последний вариант. Смартфон оснащается двухцветной вспышкой из четырех светодиодов, размещенную в антенной полосе на корпусе.





Meizu E2 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Предусмотрены версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Обе могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 3400 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС, Размеры составляют 153,7 х 75,7 х 7,5 мм, а вес — 155 граммов. Работа производится под управлением Flyme OS 6.0 на базе YunOS.

Meizu E2 доступен для предварительных заказов по цене 188 или 230 долларов США, в зависимости от объема памяти. Продажи стартуют 29 апреля.