Moto E4 и Moto E4 Plus засветились в подробностях

Немецкий профильный ресурс WinFuture опубликовал характеристики и цены на готовящееся к выпуску смартфоны Moto E4 и E4 Plus, который пока не были представлены официально.





Оба смартфона оснащаются IPS-дисплеям с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом microSD, поддерживают LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2, опционально NFC и работают под управлением операционной системой Android 7.1 Nougat.

Moto E4 получил более простые прочие параметры. Так, смартфон обладает экраном меньшей диагонали — 5 дюймов, 8-мегапиксельной основной камерой, 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 2800 мАч. Moto E4 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, 13-мегапиксельной основной камерой, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 5000 мАч.

Цена в Европе для Moto E4 ожидается в размере 150 евро, а для Moto E4 Plus — 190 евро.