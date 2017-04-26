Флагманский Sony Xperia XZ Premium появится в Европе с 1 июня

Флагманский Sony Xperia XZ Premium станет доступен в Европе с 1 июня 2017 года. По крайней мере, немецкий оператор O2 сообщил прессе о начале поставок пользователям именно 1 июня. Информацией поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.





Впрочем, британское подразделение онлайн-магазина Amazon тоже подтверждает данную дату. Напомним, изначально Sony сообщала о выходе флагмана в конце весны.

Xperia XZ Premium может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.