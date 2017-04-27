BlackBerry KEYone выйдет в США 31 мая

Компания BlackBerry объявила дату выхода в продажу смартфона KEYone. Пока объявлены сроки для США и Канады. Там смартфон появится в магазинах 31 мая, а предварительные заказы начнут приниматься 18 мая. Цена составляет $549.





Напомним, дебютировавший на выставке MWC 2017 смартфон BlackBerry KeyOne должен был поступить в продажу в апреле. Однако в начале апреля Джон Чен (John Chen), исполнительный директор BlackBerry, сообщил о задержке BlackBerry KeyOne до "после мая". По неофициальным данным, европейские продажи могут стартовать с 5 мая, но сама BlackBerry этого не подтверждала.





BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.





BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.