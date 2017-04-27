Команда дизайнеров опубликовала рендеры Samsung Galaxy Note 8

Информации о Samsung Galaxy Note 8 пока не так много. Однако, по слухам, большой смартфон появится позднее в этом году, будет больше Galaxy S8+ , получит стилус и множество новых функций. Специалисты из DBS Designing собрали все данные воедино и создали рендеры устройства.

По их версии, у Galaxy Note 8 окажется 6,4-дюймовый QHD+ дисплей, конструкция будет почти безрамочной. Также DBS Designing говорят о двух двойных камерах, спереди и сзади, на 13 Мп и 16 Мп. Дактилоскопический датчик располагается под светодиодной вспышкой. Внутри находится 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и батарея на 4000 мАч. Galaxy Note 8 работает на Android 8.0 и защищен от воды.