Сапфировый HTC U Ultra вышел в России

Российское подразделение компании HTC объявило о начале продаж в России топовой версии смартфона HTC U Ultra — с 128 ГБ встроенной флеш-памяти и сапфировым стеклом для защиты дисплея.


Отметим, что младшая модель HTC U Ultra с 64 ГБ встроенной флеш-памяти и защитным стеклом Gorilla Glass 5 уже была доступна во многих регионах, включая Россию. При этом старшая версия HTC U Ultra с сапфировым стеклом и 128 ГБ встроенной флеш-памяти пока вышла только на домашнем рынке, Тайване, и только начинает появляться в Европе.


В России HTC U Ultra в комплектация на 128 ГБ памяти и с сапфировым стеклом предлагается в черном исполнении за 54 990 рублей. Младшая версия с 64 ГБ и Gorilla Glass 5 доступна за 47990 рублей.

Напомним, HTC U Ultra получил вспомогательный дисплей, как у LG V10 и LG V20, расположенный над основным. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым основным Super LCD 5-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), вспомогательным 2-дюймовым Super LCD 5-дисплеем с разрешением 160 x 1040 пикселей, 15-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Технология HTC Sense Companion изучает привычки пользователя, чтобы выдавать актуальные подсказки относительно контактов, приложений и оповещений на втором дисплее. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.

Источник
HTC
Теги
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