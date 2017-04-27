Motorola обновляет Moto X Style до Android 7.0 Nougat

Motorola сообщила, что смартфон Moto X Style (известен в США, как Moto X Pure Edition), вышедший в 2015-ом году, обновляется до Android 7.0 Nougat. Обладателям устройства остается дожидаться сообщения и проверять вкладку доступных обновлений в настройках.

Напомним, что Moto X Style оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением quad HD с тонкими рамками, 21-мегапиксельной основной камерой, фронтальными стереодинамиками.

Изначально он работал под управлением операционной системы Android Lollipop. Кроме того, смартфон использует технологию быстрой зарядки TurboPower и поддерживает сотовые сети LTE. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, этого достаточно для 30 часов работы от одной подзарядки. Фронтальная 5-мегапиксельная камера оснащается собственной вспышкой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 808. Предусмотрен слот для карточек памяти microSD. Объем встроенной флеш-памяти составляет от 16 до 64 ГБ, а оперативной памяти - 3 ГБ. Предусмотрена защита от брызг и пыли.

Главной изюминкой смартфона стала возможность тонкой настройки внешнего вида перед покупкой - будущие пользователи могли подобрать на сайте Moto Maker заднюю панель, включая деревянные или кожаные варианты, а также цветовые варианты отделки.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Moto X Style

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