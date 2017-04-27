Руководство к Samsung Z4 показало фронтальную вспышку

На сайте Samsung в разделе загрузок было обнаружено руководство для пользователей готовящегося к выпуску смартфона Samsung Z4, который пока не представили официально.





Samsung Z4 с модельным номером SM-Z400F работает под управлением операционной системы Tizen. Причем ожидается, что он сразу получит свежайшую версию Tizen 3.0 и станет первым смартфоном с ней на борту.

Среди всего прочего, в руководстве можно обнаружить специальную вспышку для фронтальной камеры, а также два отдельных светодиода на задней панели, работающих в качестве вспышки. Еще можно заметить аккумулятор на 2050 мАч и гибридный слот для карты microSD или второй SIM-карты.

Смартфон Samsung Z4 уже был одобрен е FCC (Федеральной Комиссией по Связи США) и получил сертификацию Wi-Fi, так что его официальный дебют ожидается довольно скоро.