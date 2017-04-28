Oppo R11 проходит сертификацию 3C

Смартфон Oppo R11 проходит сертификацию китайского центр сертификации 3C (China Quality Certification Center). Обычно на такой шаг производители идут перед самым запуском устройства в продажу. Можно предположить, что официальное заявление будет сделано довольно скоро.

Предполагается, что R11 впервые для Oppo получит основную двойную камеру. В недавнем бенчмарке смартфон проходит под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, однако бенчмарк не давал информации относительно того, двойная камера или одинарная. Впрочем, появившиеся позднее изображения пролили на это свет.

Аппаратной основой R11 станет восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, новинку оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.