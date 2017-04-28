Oppo R11 проходит сертификацию 3C

Смартфон Oppo R11 проходит сертификацию китайского центр сертификации 3C (China Quality Certification Center). Обычно на такой шаг производители идут перед самым запуском устройства в продажу. Можно предположить, что официальное заявление будет сделано довольно скоро.

Предполагается, что R11 впервые для Oppo получит основную двойную камеру. В недавнем бенчмарке смартфон проходит под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, однако бенчмарк не давал информации относительно того, двойная камера или одинарная. Впрочем, появившиеся позднее изображения пролили на это свет.

Аппаратной основой R11 станет восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, новинку оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
Playfuldroid
Теги
смартфоны Oppo R11

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России
В будущем iPhone может получить зарядку через Wi-Fi
В сети появились фотографии Sony Xperia XZ Premium в бронзово-розовом цвете

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 65
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42