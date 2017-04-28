В Великобритании стартовали продажи BlackBerry KeyOne

Вчера мы писали, что смартфон BlackBerry KeyOne поступит в продажу в США и Канаде 31 мая, предзаказы можно сделать с 18 мая. Сегодня же стало известно, что гаджет уже начали продавать в Великобритании через ритейлера Selfridges в Лондоне (5 мая смартфон окажется доступен и через Carphone Warehouse). Если в США рекомендованная цена составляет 549 долларов, то британцам придется заплатить 499 фунтов стерлингов (около 645 долларов).

Напомним, дебютировавший на выставке MWC 2017 смартфон BlackBerry KeyOne должен был поступить в продажу в апреле. Однако в начале апреля Джон Чен (John Chen), исполнительный директор BlackBerry, сообщил о задержке BlackBerry KeyOne до "после мая". По неофициальным данным, европейские продажи могут стартовать с 5 мая, но сама BlackBerry этого не подтверждала.

BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.