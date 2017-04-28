Смартфон Pixel XL 2 уже тестируется в Google

Смартфон Pixel XL 2, также известный под кодовым названием Walleye, судя по всему уже тестируется Дэвидом Цойтеном (David Zeuthen), главным инженером-программистом в Google. В качестве доказательства приводится скриншот проекта на AOSP (Android Open Source Project), в котором указано, что Цойтен тестирует новое ПО, возможно часть Android O, на устройстве "walleye".





На конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, ожидается более широкая демонстрация возможностей Android O, но появление самих новых устройств все-же маловероятно.

Напомним, следующее поколение смартфонов Google Pixel получит кодовые наименования Walleye (светлоперый судак) и Muskie (щука-маскинонг). Такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

На данный момент технических подробностей о следующих Pixel известно не слишком много. Но Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению, подтвердил, что смартфоны останутся топовыми и не скатятся в бюджетный сегмент. Согласно более ранним слухам, смартфоны Google Pixel 2 получат защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Также ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.