Google будет обновлять Android на Pixel до октября 2018 года

Компания Google опубликовала информацию о поддержке текущего поколения смартфонов Pixel и Pixel XL. Устройства будут получать новые версии операционной системы Android на протяжении двух лет после выхода, а обновления для системы безопасности — на протяжении трех лет.

Таким образом, гарантированный «обновляемый» Android период закончится в октябре 2018-го года. Обновление безопасности продержатся до 2019-го года.

Впрочем, речь идет о гарантированном периоде; Google вполне может продолжить обновлять гаджеты и после этого. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Google Pixel

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России
В будущем iPhone может получить зарядку через Wi-Fi
В сети появились фотографии Sony Xperia XZ Premium в бронзово-розовом цвете

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 65
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42