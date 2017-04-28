Google будет обновлять Android на Pixel до октября 2018 года

Компания Google опубликовала информацию о поддержке текущего поколения смартфонов Pixel и Pixel XL. Устройства будут получать новые версии операционной системы Android на протяжении двух лет после выхода, а обновления для системы безопасности — на протяжении трех лет.

Таким образом, гарантированный «обновляемый» Android период закончится в октябре 2018-го года. Обновление безопасности продержатся до 2019-го года.

Впрочем, речь идет о гарантированном периоде; Google вполне может продолжить обновлять гаджеты и после этого.