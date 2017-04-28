HTC опубликовала новый тизер о сжимаемом смартфоне

Компания HTC опубликовала новый тизерный видеоролик, в котором намекает на грядущую новинку — "сжимаемый" смартфон HTC U. Прямо на 3-секундной отметке можно заметить как мелькает сам смартфон в кадре.


Напомним, HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая. Он известен под кодовым названием HTC Ocean и может выйти на рынок как HTC U или HTC U 11.

Смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense или Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

По предварительным данным, HTC U оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников, сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57 и будет поставляться в пяти разных вариантах расцветки корпуса.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U HTC Ocean HTC U 11

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