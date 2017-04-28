Samsung отвоевала у Apple лидерство на рынке смартфонов

Аналитическая компания IDC опубликовала отчет по состоянию рынка смартфонов в первом квартале 2017 года. Всего вендоры поставили 347,4 млн смартфонов в глобальном масштабе, что представляет собой рост на 4,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.





Главная интрига развернулась в борьбе за первое место. В четвертом квартале 2016 года аналитические компании, включая IDC, присудили победу Apple, которая ненамного, но смогла обогнать Samsung, поставив 78,3 против 77,5 млн смартфонов. В первом же квартале 2017 года, Samsung вернулась на первое место, причем уверенно — она продала 79,2 млн смартфонов, тогда как на долю Apple приходится только 51,6 млн.

Третье, четвертое и пятое места занимают три китайские компании — Huawei с 34,2 млн, OPPO с 25,6 млн и vivo с 18,1 млн. Причем если по сравнению с первым кварталом прошлого года Samsung и Apple показали рост на 0% и 0,8%, соотвественно, то Huawei, OPPO и vivo развиваются интенсивно — на 21,7%, 29,8% и 23,6%.