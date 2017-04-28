Moto E4 Plus с аккумулятором на 5000 мАч показался на фото

Профильный ресурс TechDroider опубликовал подборку живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Moto E4 Plus, который пока не был представлен официально.





По словам источника, это первые настоящие фотографии реально существующего Moto E4 Plus. Как видно по фото, дизайн вполне совпадает с утекшими ранее рендерами. Задняя панель съемная, как у выпущенного не так давно Moto G5. Лоток для SIM-карты и слот для microSD расположены под задней панелью. Аккумулятор тоже съемный.





По предварительным данным, Moto E4 Plus оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 13-мегапиксельной основной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором на 5000 мАч.





Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2, опционально NFC. Смартфон работает под управлением операционной системой Android 7.1 Nougat. Цена в Европе для Moto E4 Plus ожидается в размере 190 евро.



