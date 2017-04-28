Смартфон Oppo F3 с двойной селфи-камерой засветился в подробностях

Компания Oppo представила смартфон Oppo F3 Plus еще в конце марта, но ожидаемый одновременно с ним Oppo F3 остался тогда неанонсированным. Теперь ресурс AndroidPure поделился подробностями о характеристиках, а также сроках выпуска этой модели.


По словам источника, дебют Oppo F3 назначен в Индии на 4 мая 2017 года. Как и у Oppo F3 Plus , главной его изюминкой стала двойная фронтальная камера, состоящая из 16-мегапиксельного главного модуля и 8-мегапиксльного широкоугольного вспомогательного модуля с охватом 120 градусов.

Смартфон заключен в металлический корпус. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, а также 13-мегапиксельной основной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750T с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 153,3 × 75,2 ×7,3 мм, а вес — 153 грамма.

Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo F3

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