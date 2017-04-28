Samsung Galaxy J3 Prime на базе Android 7.0 Nougat оценен в $150

Компания Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy J3 Prime. Он работает под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat и стоит 150 долларов США.

Пока он предлагается через американских операторов T-Mobile и MetroPCS. Причем $150 — это цена без контракта, кроме того, на смартфон действует временная скидка и результирующая стоимость составляет $69. Samsung Galaxy J3 Prime оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 2 Мп и 5 Мп.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 и GPS. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч.

Источник
Samsung
Теги
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