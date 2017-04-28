Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России своих новых флагманский смартфонов Galaxy S8 и S8+. Смартфоны предлагаются только в трех цветовых вариантах вместо пяти — желтый, сиреневый и черный. Рекомендованная розничная цена на Samsung Galaxy S8 составляет 54 990 рублей, а на Galaxy S8+ — 59 900 рублей.





Отметим, что в первых регионах Galaxy S8 и S8+ появились неделю назад, 21 апреля. Тогда продажи начались в США, Канаде, Корее и Пуэрто Рико, а Россия вошла в число регионов второй волны распространения.

Отметим, что первые пользователи Samsung Galaxy S8 и S8+ уже даже успели нажаловаться на странный красноватый оттенок дисплеев. Для этой проблемы Samsung уже выпустила программное исправление, правда, пока только в Корее. Еще одно нарекание — проблемы с беспроводной зарядкой у Samsung Galaxy S8+. Когда смартфон кладут на фирменный зарядник Samsung Wireless Charging Pad, он либо заряжается медленно, либо не заряжается вообще.

Напомним, Samsung Galaxy S8 и S8+ получили изогнутые экраны практически во всю переднюю панель. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность. Еще одной особенностью стал голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Samsung Galaxy S8 и S8+ оснащаются 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) с результирующей плотность 570 и 529 точек на дюйм, соотвественно. Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, систему оптической стабилизации изображения и автофокус Dual Pixel, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7.

Аппаратной основой выступили Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3000 мАч в младшей и 3500 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки в проводном и беспроводном режимах. Беспроводная зарядка совместима с WPC и PMA.

Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Есть поддержка Samsung Pay.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются 4G LTE Cat. 16, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, ANT+, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 148,9 x 68,1 x 8,0 мм и 159,5 x 73,4 x 8,1 мм, соответственно, а вес — 155 и 173 граммов.