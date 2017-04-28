Samsung начала распространять обновление для покрасневших Galaxy S8 и S8+ в Европе

Компания Samsung Electronics начала распространять обновление для флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+, решающее проблему с красноватым оттенком дисплеев. Для Galaxy S8 апдейт сейчас доступен в Турции и Великобритании, а для Galaxy S8+ — в Германии и Турции. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.


Днем ранее обновление вышло в Корее. Прошивка предоставляет дополнительные настройки в режиме Adaptive Display, где пользователи могут настроить цветовой баланс по своему вкусу. Также имеется новая опция Screen Edge Color Balance, позволяющая регулировать цвета на кромках дисплея.

Напомним, пользователи Galaxy S8 и S8+ начали жаловаться на красноватый оттенок экрана некоторых аппаратов как только новые флагманы стали поставляться на руки покупателям, оформившим предзаказы.

Сначала Samsung довольно оперативно отреагировала, опубликовав заявление, что это не проблема по качеству, а цветовой тон дисплея можно отрегулировать в настройках гаджета. Тем не менее, это оказалось не так просто. Пользователи пытаются изменить цветовой баланс, но не могут, поскольку он уже оптимизирован. В результате, краснота остается. Для этих случаев Samsung посоветовала отнести гаджет в сервис-центр и получить замену. А на вчерашнем конференц-звонке, посвященном финансовым результатам в первом квартале 2017 года, Samsung заявила, что в качестве смартфонов она уверена, но Super AMOLED-дисплеи могут иметь естественную разницу в цвете.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+

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