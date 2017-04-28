Samsung выпустила обновление для покрасневших Galaxy S8 и S8+

Компания Samsung Electronics начала распространять в Корее обновление для флагманских смартфонов Galaxy S8 (маркировка SM-G950N) и S8+ (маркировка SM-G955N), решающее проблему с красноватым оттенком дисплеев. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.

Прошивка с номером G950NKSU1AQDG или G950NKSU1AQDG предоставляет дополнительные настройки в режиме Adaptive Display, где пользователи могут настроить цветовой баланс по своему вкусу. Также имеется новая опция Screen Edge Color Balance, позволяющая регулировать цвета на кромках дисплея. Сроки выпуска обновления в других регионах пока неизвестны.





Напомним, пользователи Galaxy S8 и S8+ начали жаловаться на красноватый оттенок экрана некоторых аппаратов как только новые флагманы стали поставляться на руки покупателям, оформившим предзаказы.

Сначала Samsung довольно оперативно отреагировала, опубликовав заявление, что это не проблема по качеству, а цветовой тон дисплея можно отрегулировать в настройках гаджета. Тем не менее, это оказалось не так просто. Пользователи пытаются изменить цветовой баланс, но не могут, поскольку он уже оптимизирован. В результате, краснота остается. Для этих случаев Samsung посоветовала отнести гаджет в сервис-центр и получить замену. А на вчерашнем конференц-звонке, посвященного финансовым результатам в первом квартале 2017 года, Samsung заявила, что в качестве смартфонов она уверена, но Super AMOLED-дисплеи могут иметь естественную разницу в цвете.