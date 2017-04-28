Смартфон Vivo V5s получил селфи-камеру на 20 Мп со вспышкой

Vivo, суббренд BBK Electronics, официально представила в Индии ориентированный на любителей автопортретов смартфон Vivo V5s, Это последователь прошлогодней модели V5. Смартфон может похвастаться фронтальной камерой с сенсором Sony IMX376 на 20 Мп и апертурой f/2.0 и рядом вспомогательных функций, упрощающих съемку красивых селфи, включая подсветку Moonlight Glow, призванную обеспечить естественный цвет лица в условиях плохого освещения.





Vivo V5s заключен в металлический корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом, аккумулятором емкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, USB OTG. Работа производится под управлением операционной системы Funtouch OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow.

Vivo V5s предлагается в золотистом и черном цветовых вариантах по цене порядка 296 долларов США. Продажи стартуют в мае — 6 мая для черной версии и 20 мая для золотистой.