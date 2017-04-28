В сети появились фотографии Sony Xperia XZ Premium в бронзово-розовом цвете

Недавно компания Sony сообщила, что у смартфона Xperia XZ Premium будет третий вариант расцветки, бронзово-розовый (Bronze Pink). Журналисты из GSMArena, побывавшие на официальной презентации в Лиссабоне, предположили, что речь идет о стандартном Pink Gold, который японцы просто решили назвать иначе. Однако, судя по фотографиям, в зависимости от освещения, устройство действительно отдает бронзой.

Поставки и розничные продажи начнутся в конце мая или начале июня. Цена варьируется от 749 до 769 евро (на 30 евро дешевле Galaxy S8 и на 130 евро дешевле Galaxy S8+) , тоже в зависимости от региона. Оформившим предзаказ Sony выдаст бесплатные наушники MBR-100ABN, которые сами по себе стоят порядка 300 евро (и это не опечатка).

Напомним, Xperia XZ Premium может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.