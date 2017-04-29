Количество регистраций на приобретение Meizu E2 превысило 3 миллиона

Смартфон Meizu E2, недавно представленный в Китае, вызвал большой интерес у пользователей. Количество предварительных регистраций на покупку смартфона превысило 3 000 000 человек. Впрочем, не факт, что все люди в итоге сделают полноценный предзаказ. Быстрая распродажа Meizu E2 за 190 долларов назначена на сегодня. 

Смартфон оснащается двухцветной вспышкой из четырех светодиодов, размещенную в антенной полосе на корпусе.

Meizu E2 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Предусмотрены версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Обе могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 3400 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС, Размеры составляют 153,7 х 75,7 х 7,5 мм, а вес — 155 граммов. Работа производится под управлением Flyme OS 6.0 на базе YunOS.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Meizu E2

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