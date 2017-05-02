ZTE готовит новый флагман с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон ZTE, пока не представленный официально.


По ряду параметров смартфон с маркировкой ZTE A2018 похож на флагманский Axon 7s, включая двойную основную камеру, стереодинамики и 5,5-дюймовый дисплей с разрешением QHD (1440 x 2560 пикселей), но по некоторым характеристикам он немного слабее и ближе к оригинальному Axon 7, выпущенному в прошлом году.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается четырехъядерным процессором Snapdragon 820 или 821AB с тактовой частотой 2,15 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч. Он немного тоньше Axon 7 и Axon 7s — 7,7 мм против 7,9 мм.

Источник
TENAA
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