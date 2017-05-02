55 миллионов человек приобрели Samsung Galaxy S7

Корейскому гиганту Samsung удалось реализовать более 55 миллионов флагманских смартфонов прошлого поколения Galaxy S7/S7 edge. Об этом сообщили аналитики из Strategy Analytics.

В первом квартале текущего года спрос оставался высоким — гаджет разошелся тиражом 7,2 миллионов устройств. Общие же продажи телефонов от Samsung составили 92,8 миллиона — из них 80 миллионов пришлось на смартфоны.

На данный момент Samsung занимает 23% мирового рынка смартфонов.