Характеристики HTC U 11 подтверждены розничной упаковкой

Ресурс MySmartPrice опубликовал изображение с розничной упаковки готовящегося к выпуску флагманского смартфона HTC U 11, который пока не был представлен официально.





Упаковка подтвердила ряд характеристик, которые не были показаны ранее в бенчмарке GeekBench. Инфографика c коробки касается модели на две SIM-карты с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В бенчмарке же фигурировала модель с 4 ГБ оперативной памяти. Таким образом, можно предположить, что предусмотрена младшая версия с 4 ГБ of RAM и накопителем на 64 ГБ.

Итак, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной UltraPixel 3 камерой с апертурой ƒ/1.7 и оптической стабилизацией изображения, 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой ƒ/2.0.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников, сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57, а также поддержкой NFC.

В качестве главной изюминки смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Напомним, HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая. Он известен под кодовым названием HTC Ocean и может выйти на рынок как HTC U или HTC U 11.