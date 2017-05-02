Sony Xperia X Ultra с дисплеем 21:9 показался на рендерах

Судя по всему, вслед за LG и Samsung, компания Sony готовится выпустить смартфон с дисплеем практически во всю переднюю панель. Подробностями и рендерами Sony Xperia X Ultra поделился профильный ресурс MobilExpose.

Относительно недавно Samsung выпустила Galaxy S8 с соотношением 18,5: 9, а LG — G6 с соотношением 18: 9. По данным источника, Sony Xperia X Ultra получит дисплей с пропорциями 21:9, его диагональ составит 6,45 дюйма.

Также отмечаются 19-мегапиксельная основная и 13-мегапиксельная фронтальная камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3050 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон получит защиту от воды по стандарту IP68.