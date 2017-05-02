ZTE Nubia Z17 засветился в GeekBench

Новый смартфон ZTE серии Nubia, предположительно Z17, засветился в тесте GeekBench. Устройство проходит под кодовым наименованием NX563J (напомним, что модель Nubia Z17 mini в базе данных регулятора TENAA обозначалась как NX569J). Внутри находится мощный чип Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 7.1.1.

К сожалению, больше никакой информации о будущем смартфоне нет. Остается загадкой, когда он появится в продаже и сколько будет стоить.