В России запустят 5G в городах-миллионниках к 2020 году

В Российских городах-миллионниках заработают сети мобильной связи пятого поколения к 2020 году. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на проект программы Минкомсвязи «Цифровая экономика».





В рамках этой программы, в 2020 году сети 5G станут доступны в восьми российских городах, а к 2025 году — в пятнадцати. Отмечается, что связь 5G предусматривает скорости более 10 Гбит в секунду, что в 30 раз превышает возможности современных 4G-сетей. К примеру, полнометражный HD-фильм можно будет загрузить из сети за несколько секунд.

5G пока еще не стандартизовано до конца. Тем не менее, Международный союз электросвязи ITU (International Telecommunication Union) ожидает внедрение 5G как раз к 2020 году. Российские операторы также готовятся к запуску сетей нового поколения. Например, в конце апреля МТС в ходе тестов впервые в России достиг скорость передачи данных до 25 Гбит/с на движущемся прототипе смартфона.