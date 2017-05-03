Китайцы показали новый Huawei Honor

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Honor, который пока не был представлен официально.


Смартфон среднего уровня проходит в документации ведомства под маркировкой Honor DLI-AL10. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неуказанный воьсмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2920 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 143,7 x 70,95 x 8,2 мм, а вес — 143 грамма.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Huawei Honor Huawei Honor

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

8 недорогих смартфонов с мощным аккумулятором: большой тест

22 апреля 2016

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Apple может отложить iPhone 8 до 2018 года
Огромный LeEco Le X920 показался на живых фото
Huawei Honor 6X начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 79
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 52
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42