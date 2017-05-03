Китайцы показали новый Huawei Honor

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Honor, который пока не был представлен официально.

Смартфон среднего уровня проходит в документации ведомства под маркировкой Honor DLI-AL10. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неуказанный воьсмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2920 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 143,7 x 70,95 x 8,2 мм, а вес — 143 грамма.