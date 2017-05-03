Китайцы собирают деньги на самый компактный 4G-смартфон Jelly

Команда дизайнеров и инженеров Unihertz из Шанхая запустили на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на смартфон Jelly. По словам разработчиков, это самый маленький в мире смартфон с поддержкой 4G LTE.



Модель получила 2,45-дюймовый дисплей с разрешением 432 x 240 пикселей, камеры на 2 и 8 Мп, четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,1 ГГц, аккумулятор на 950 мАч, слот для карт microSD объемом до 32 ГБ, поддержку двух SIM-карт, GPS, Wi-Fi (802.11n) и Bluetooth 4.0.




Базовая версия Jelly оснащается 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, а версия Jelly Pro — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. По словам разработчиков, несмотря на небольшую емкость аккумулятора, смартфон может работать до трех дней без подзарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Jelly предлагается в белом, голубом и черном вариантах исполнения. Самые ранние вкладчики могут получить Jelly за $59, а Jelly Pro — за $75. Начало поставок запланировано на август 2017 года, розничная цена составит 109 долларов США. Среди поддерживаемых сетей 4G LTE отмечены, в том числе, "Билайн", МегаФон и МТС.


Отметим, что разработчики уже многократно запланированную цель в 30 тысяч долларов, на момент написания новости они собрали более 130 тысяч долларов, а до конца кампании осталось еще 34 дня.

Источник
Kickstarter
Теги
смартфон ANDROID KICKSTARTER

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