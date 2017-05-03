Огромный LeEco Le X920 показался на живых фото

В сети появилась подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона LeEco LE X920, который пока не был представлен официально. Фото опубликовал профильный ресурс SlashLeaks.


Судя по фотографиям, фронтальная камера смартфона получила собственную вспышку. Основная камера оказалась не двойная, как предполагалось ранее, а одинарная. При этом над объективом размещается лазерный автофокус, под объективом — вспышка. Также на задней панели имеется сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 22,5-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX318 Exmor RS и двухцветной LED-вспышкой и лазерным автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со светодиодной вспышкой.

Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3700 мАч. У смартфона не сохранился разъем 3,5-мм для наушников, также есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой EUI.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID LeEco LeEco LE X920

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