Meizu X2 может стать первым смартфоном производителя со сдвоенной камерой

Недавно в сети появилась информация о первом смартфоне Meizu со сдвоенной камерой. Изначально журналисты предположили, что речь идет о новом флагманском устройстве Meizu Pro 7. Однако сегодня обнаружилось более качественное изображение, на котором можно разглядеть название. Это Meizu X2. Предположительно, речь идет о наследнике Meizu X, выпущенного в ноябре 2016-го года.

Meizu X2 с 5,5-дюймовым Full HD дисплеем с изогнутым 2,5D стеклом базируется на MediaTek Helio X25, имеет 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ и аккумулятор емкостью 3350 мАч. За версию с 3 ГБ оперативной памяти попросят 1749 юаней (253 доллара) или 1899 юаней (275 долларов) за вариант с 4 ГБ оперативной памяти. Также существует вариант X2 с 4 ГБ памяти и накопителем на 64 ГБ за 1999 юаней (289 долларов).