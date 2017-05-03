Смартфон Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8

Как мы писали вчера, фаблет Galaxy Note 8 может оказаться вовсе не первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Подробности обнаружились на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.


По словам китайского источника, впервые для Samsung двойная камера будет использоваться в следующем смартфоне серии Galaxy C. К посту также прилагается небольшой набросок смартфона Samsung с двойной камерой с вертикальной организацией.

Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro

По предварительным данным, смартфон будет базироваться на чипсете Snapdragon 660, который Qualcomm пока еще не представила публики. Также он заключен в металлический корпус с антенными вставками в стиле Galaxy C9 Pro, который в свое время стал первым смартфоном Samsung с 6 ГБ оперативной памяти.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8

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