Смартфон Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8

Как мы писали вчера, фаблет Galaxy Note 8 может оказаться вовсе не первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Подробности обнаружились на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.





По словам китайского источника, впервые для Samsung двойная камера будет использоваться в следующем смартфоне серии Galaxy C. К посту также прилагается небольшой набросок смартфона Samsung с двойной камерой с вертикальной организацией.



Samsung Galaxy C9 Pro

По предварительным данным, смартфон будет базироваться на чипсете Snapdragon 660, который Qualcomm пока еще не представила публики. Также он заключен в металлический корпус с антенными вставками в стиле Galaxy C9 Pro, который в свое время стал первым смартфоном Samsung с 6 ГБ оперативной памяти.