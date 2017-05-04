Сапфировый HTC U Ultra переплюнул по устойчивости к царапинам все iPhone и Galaxy

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) из JerryRigEverything опубликовал видео, на котором подвергает адским пыткам проверяет на прочность топовую версию смартфона HTC U Ultra.





Напомним, старшая версию HTC U Ultra получила 128 ГБ встроенной флеш-памяти и сапфировое стекло для защиты дисплея. В конце апреля она начала продаваться в России за 54 990 рублей.

Нельсон сравнил смартфон с часами Tissot, использующими такой же материал, а также "сапфировой" защитой на экран для Galaxy S8. Царапины на экране смартфона начали появляться только на уровне 8 по шкале твердости Мооса. Это дает надежду на сохранение экрана неповрежденным в течение всей жизни смартфона, если, конечно, вы не склонны ронять его. Для сравнения, на экране и домашней кнопке iPhone 7 царапин появились на уровне материалов твердостью 6 уровня.

Для HTC оказалось большим достижением использовать сапфировое стекло в массовом смартфоне. К примеру Apple так и не удалось этого добиться, в iPhone оно используется только для прикрытия домашней кнопки и объектива камеры, а также в часах Apple Watch, поскольку изготовление небольших сапфировых стекол намного проще.