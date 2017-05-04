Рассекречены характеристики OnePlus 5

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 5, который пока не был представлен официально.



Тизер OnePlus 5

По данным источников, дебют OnePlus 5 стоит ожидать в конце июня. Ранее слухи приписывали смартфону 2K-дисплей, но довольно хорошо известный своей осведомленностью пользователь Mocha RQ отмечает, что экран сохранит разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей) при диагонали 5,5 дюйма, как у предшественника, OnePlus 3T.

Также отмечается двойная основная камера, сканер отпечатков пальцев на передней панели, возможно, встроенный под дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3600 мАч, способный заряжаться на 25% быстрее. Более ранние слухи о 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти пока не подтверждаются.