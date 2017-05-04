Oppo F3 с двойной селфи-камерой представлен официально

Компания Oppo представила в Индии смартфон Oppo F3 для любителей автопортретов. Как и у дебютировавшего ранее Oppo F3 Plus, главной изюминкой новинки стала двойная фронтальная камера.


Фронтальная камера состоит из 16-мегапиксельного главного модуля и 8-мегапиксльного широкоугольного вспомогательного модуля с охватом 120 градусов. Основная камера имеет разрешение 13 Мп.


Oppo F3 заключен в металлический корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750T, тогда как у F3 Plus используется Snapdragon 653, с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 153,3 × 75,2 ×7,3 мм, а вес — 153 грамма.

Прием предварительных заказов на Oppo F3 стартует сегодня по цене порядка 310 долларов США. Продажи начнутся 13 мая.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo F3

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