Oppo R11 с двойной камерой засветился в телерекламе

В сеть утек ролик телерекламы, подготовленны для продвижения готовящегося к выпуску смартфона Oppo R11, пока еще не представленного официально.


Видео подтверждает более ранние утечки, показывавшие двойную основную камеру. Также отмечается 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Согласно предварительной информации, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой R11 станет восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, новинку оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

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