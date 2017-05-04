Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

Смартфоны Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra начали появляться в продаже в Европе. Они уже доступны в ряде магазинов нескольких стран. Меньший Xperia XA1 стоит 280 евро, а Xperia XA1 Ultra оценен в 380 евро.





Например, в Германии они доступны через MediaMarkt, Amazon и Otto. Правда, доставка обещана в течение пары недель. Также смартфоны можно найти в Голландии и Венгрии, Италии и Франции.





Напомним, недорогой Xperia XA1 и большой XA1 Ultra были изначально представлены на выставке MWC 2017 в феврале. России на смартфон Xperia XA1 принимаются предзаказы за 22 990 рублей.

Смартфон Xperia XA1 может похвастаться 23-мегапиксельной основной камерой как у Xperia Z5. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч.

Смартфон Sony Xperia XA1 Ultra оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 23-мегапиксельной основной камерой как у XA1 и 16-мегапиксельной фронтальной камерой с оптической стабилизацией и вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 MTK6757, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч.