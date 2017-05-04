По слухам, Micromax может избавиться от бренда Yu Mobiles

Инсайдеры сообщают, что компания Micromax решила избавиться от детища Рахула Шармы (Rahul Sharma), бренда Yu Mobiles, который существует 2,5 года. Смартфоны Yu Mobiles изначально продавались исключительно через Интернет, однако затем они появились и в розничной продаже в магазинах.

По какой причине бренд могут ликвидировать, не сообщается. Возможно, что все дело в закрытие проекта операционной системы CyagenMod, на котором работали смартфоны Yu Mobiles. Впрочем, существует вероятность, что Micromax попросту не нужен «лишний» бренд.

Инсайдеры также сообщают, что большая часть сотрудников Yu Mobiles перейдет работать в Micromax.

Впрочем, PR-служба интернет-магазина "Байон" сообщает, что Yu Mobiles ожидают изменения, однако не настолько глобальные. Речи о закрытии не идет.