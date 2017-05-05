Apple обогнала Fitbit и заняла первое место на рынке смарт-часов и фитнес-браслетов

Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчет о состоянии рынка носимой электроники в первом квартале 2017 года. Главным событием прошедшего периода стал рывок Apple, которая обошла Fitbit и завоевала титул лидера рынка.





Всего в мире было поставлено 22 миллиона гаджетов, относящихся к категории носимой электроники. Это представляет собой рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда поставки достигли уровня 18,2 млн.

На долю Apple пришлось 15,9% из них, она поставила всего 3,5 млн смарт-часов Apple Watch. На втором месте находится Xiaomi с долей в 15,5% и объемом поставок 3,4 млн. Fitbit — на третьем месте с 13,2% и 2,9 млн. Поставки Fitbit упали на 36% по сравнению с прошлым годом, когда ее поставки составили 4,5 млн. В результате, компания утратила лидерство.