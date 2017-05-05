Китайский онлайн-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России

Скандал вокруг покупки российскими пользователями смартфонов Xiaomi в зарубежных онлайн-магазинах продолжает набирать обороты. Довольно хорошо известный китайский интернет-магазин Gearbest объявил о временной приостановке продаж смартфонов Xiaomi в России.


Gearbest поясняет свое решение тем, что компания «Смарт Орандж» организовала включение всей линейки смартфонов Xiaomi в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). «Смарт Орандж» является официальным российским розничным дистрибьютором Xiaomi. В результате попадания смартфонов Xiaomi в ТРОИС, таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами Xiaomi, возвращая их продавцам.

Причем таможенники изымают посылки в том числе и с покупками простых физических лиц для личного пользования. Согласно документам приводимым ресурсом «Роскомсвобода», такой подход противоречит законодательству, которое ограничивает только ввоз устройств с целью перепродажи. Тем не менее, с апреля 2017 года количество подобных возвратов посылок магазинов продолжает расти.

Исходя из сложившейся обстановки, администрация Gearbest решила прекратить продажи смартфонов Xiaomi в Россию до тех пор, пока ситуация с таможней не прояснится. Начиная с 5 мая на сайте пропадает возможность заказа смартфонов, но уже заказанные устройства будут отправлены покупателям. Также стоимость посылок теперь ограничена 50 долларами. В случае проблем доставкой рекомендуется обратиться в техподдержку Gearbest.

С точки зрения «Смарт Орандж» товар, ввезенный без согласия правообладателя, чьи интересы на территории РФ представляет «Смарт Орандж», является контрафактным, поскольку нарушает исключительные права на товарный знак правообладателя.

Источник
Gearbest
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смартфон Россия Xiaomi фейспалм

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