Huawei Honor 9 без мини-джека засветился на рендерах

Профильный ресурс The Tech Point опубликовал рендеры готовящегося к выпуску смартфона Honor 9 от компании Huawei, который пока не был представлен официально.

На изображениях видно, что у смартфона имеется порт USB Type-C, но отсутствует стандартный 3,5-мм разъем для наушников. Помимо порта USB, на нижней грани размешена решетка динамика.

Кроме того, сканер отпечатков пальцев размещен спереди, он встроен в домашнюю кнопку. На задней панели видна двойная камера с двойной двухцветной вспышкой. Точные технические характеристики смартфона пока неизвестны. Предположительно, в его основу ляжет более мощный процессор, чем HiSilicon Kirin 950, на котором базируется Honor 8. Кроме того, ожидается увеличение емкости аккумулятора с 3000 мАч, улучшения камеры и какая-нибудь защита от воды.

Источник
The Tech Point
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor 9

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