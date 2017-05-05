Смартфонный чехол Mokase получил встроенную кофемашину

Итальянский разработчик Клементе Биондо (Clemente Biondo) запустил на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на необычный чехол для смартфонов. Гаджет называется Mokase и способен работать как этакая миниатюрная кофемашина для приготовления эспрессо.





Mokase может нагревать продукт до 50-60 градусов по Цельсию и выдавать миниатюрную порцию эспрессо, буквально на 25 мл. Для работы требуются специальные картриджи с кофе, которые нагреваются от встроенной в чехол батарейки.





Трубка для прокачки кофе наружу изготовлена из сплава алюминия с кремнием. Весь процесс управляется через мобильное приложение-компаньон.

Mokase подходит к различным смартфонам Apple, Samsung, Huawei и LG. Цена стартует от 49 евро, а поставки планируется начать в сентябре 2017 года, если, конечно, разработчик выполнит цель по сбору 75 тысяч евро.